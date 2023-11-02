В СК рассказали о расследовании убийства рязанского пристава
В СК рассказали о расследовании убийства рязанского пристава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли гильзы и записи с камер видеонаблюдения.
Специалисты назначили необходимые экспертизы и допросили родственников и соседей убитого.
Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, убийство произошло в Недостоеве 1 ноября.
Сергея Калужского застрелили несколькими выстрелами в голову. У него остались двое детей.
Видео с места убийства можно посмотреть тут.