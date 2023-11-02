В Рязанской области 3 ноября ожидается гололед и до +8 градусов

В Рязанской области в пятницу, 3 ноября, ожидается гололед и до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В области будет облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно в виде дождя), на дорогах местами гололедица. Днем преимущественно осадков не будет.

Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/c. Местами возможны порывы до 12-17 м/c. Днем западный, 3-8 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -1, +4 градуса, днем +3, +8 градусов.