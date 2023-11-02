В Рязани стартовала благотворительная акция по сбору корма для бездомных животных

В Рязани стартовала благотворительная акция по сбору корма для бездомных животных «Поможем вместе». Об этом сообщается в группе «Библиотеки имени Есенина» «Вконтакте».

Отмечается, что до 30 ноября 2023 года можно принести сухой и жидкий корма, консервы (любые), крупы, макароны. Кроме того, принимаются одеяла, пледы, подстилки.

Пункт сбора Центральная городская библиотека имени Сергея Есенина.

Как рассказали организаторы, «Хвостатый проект» реализуется учреждением с января 2023 года. Это цикл мероприятий, направленных на вовлечение жителей в решение проблемы безнадзорности животных в Рязани, оказание посильной помощи для их содержания.