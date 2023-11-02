В Рязани осудили двух женщин за подделку документов для иностранцев

В Рязани осудили двух женщин за подделку документов для иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что две жительницы Рязанской области изготавливали и продавали поддельные документы об оплате обязательного авансового платежа за использование патента на работу, что позволяло иностранцам якобы законно находиться на территории России.

Одну из рязанок приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 150 000 рублей. Ее соучастнице дали тоже два года условно.