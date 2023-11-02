В России запретили производителям товаров первой необходимости менять объем упаковки

Генеральная прокуратура России добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного объема и не менять его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости должны использовать фиксированные значения количества товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм», — отмечается в документе.