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Россиянам напомнили о штрафах для работодателей за низкие зарплаты сотрудников

Россиянам напомнили о штрафах для работодателей за низкие зарплаты сотрудников. Информацию опубликовало агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирину Михееву.

Она напомнила, что Госдума в первом чтении одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей. Согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц и полностью выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ.

За недоплату работодателя могут привлечь к административной ответственности по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ. Штраф по ним может составлять от 10 до 100 тысяч рублей.

Но есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ может быть законной — при неполном рабочем дне или отпуске за свой счет. Возможны также оговоренные в законе удержания, например, по исполнительному листу от приставов, добавила Михеева.