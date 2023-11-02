В России предложили ввести «отцовский» капитал

В России предложили ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ.

Эксперты уверены, что если не стимулировать рождаемость, то до 2030 года страна может потерять более шесть млн человек, которые не сможет компенсировать миграционный поток.

Чтобы этого избежать, Общественная палаты предложила стимулировать семьи к рождению второго и следующего детей. Например, ввести «отцовский» или «многодетный» капитал в размере миллиона рублей. Его будут выдавать при рождении или усыновлении третьего или последующих детей в дополнению к уже существующему материнскому капиталу.

Предложение об «отцовском» капитале направят в правительство России.