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В России планируют перезапустить магазины Adidas

В России весной 2024 года планируют открыть обновленные магазины Adidas под новым названием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладельцу REC + retail group Наталию Кермедчиеву.

Права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.

«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — сказала собеседница.

Первый магазин должны перезапустить в Москве, а затем — по всей России. Всего их планируется открыть около сотни.

Название для бренда еще не придумали, но, по словам Кермедчиевой, оно будет нейтральным.

Также она уверяет, что в магазинах ассортимент не изменится. По ее прогнозам, цены увеличатся в пределах 20%.

Фото: Matthew Barra