В России планируют перезапустить магазины Adidas

В России весной 2024 года планируют открыть обновленные магазины Adidas под новым названием. Об этом пишет
Права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.
«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — сказала собеседница.
Первый магазин должны перезапустить в Москве, а затем — по всей России. Всего их планируется открыть около сотни.
Название для бренда еще не придумали, но, по словам Кермедчиевой, оно будет нейтральным.
Также она уверяет, что в магазинах ассортимент не изменится. По ее прогнозам, цены увеличатся в пределах 20%.
Фото: Matthew Barra