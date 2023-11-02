В России изменят систему тарифов на электричество
В России изменят систему тарифов на электричество. Об этом
По данным издания, правительство России хочет перевести население на тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.
Отмечается, что перешедшие на новые тарифы субъекты РФ смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования — доплаты со стороны бизнеса за снижение тарифов для граждан. Альтернативой для региональных властей будет субсидирование тарифов из бюджета самих регионов.
В ФАС подтвердили, что переход на новые тарифы может начаться с 1 января 2024 года. Представитель ведомства назвал одной из целей нововведений борьбу с серым майнингом.