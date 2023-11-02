В Пронске лиса задушила 20 кур

В Пронске лиса задушила 20 кур. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел на участке на улице Плотно-Пушкарской.

Погибших животных обнаружила дочь 82-летней хозяйки во вторник, 31 октября. Так, в сарае лежали 17 тушек кур и петуха. Женщина рассказала, что есть вероятность, что трех кур лиса забрала с собой — возле забора нашли перья.

«До обеда куры спокойно гуляли во дворе. К вечеру я зашла в мамин курятник и обомлела от ужасной картины. У нас все огорожено и окошено. А вот соседний дом заброшен, сухие ветки валежника примыкают прямо к ее забору. Наверняка, лиса пролезла по ним сверху через ограждение, а через форточку пробралась в сарай. За два дня до случившегося мама видела лису по ту сторону забора, она пришла со стороны бугров», — поделилась прончанка.

За неделю до случившегося лиса перебегала проезжую часть. Также животное видели жители улицы Есенина на огородах за домом № 12.