В Нижегородкой области пенсионер зарезал собаку и ее хозяина

В Нижегородкой области пенсионер зарезал собаку и ее хозяина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 1 ноября, во дворе дома по улице Буденного в Дзержинске. Пенсионер прогуливался со своей собакой, в какой-то момент на нее напал бойцовский пес породы Кане-корсо. Мужчина, достав нож, ударил им животное, а потом атаковал и его хозяина.

После этого 67-летний пенсионер вызвал полицию. К приезда оперативников мужчина и собака погибли.

Нападавшего задержали.