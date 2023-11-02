В Магаданской области мужчина поджег квартиру, пытаясь скрыть убийство

В Магаданской области мужчина убил свою девушку и поджег квартиру. Об этом сообщил региональный следком.

В ночь с 22 на 23 февраля между мужчиной и его 19-летней сожительницей произошел конфликт. Во время ссоры он избил девушку, а после задушил ее. В попытках скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру, в которой они находились. Сам же он скрылся с места.

Следователи отметили, что мужчина неоднократно избивал девушку и ее родственников.

В результате суд приговорил убийцу к 15 годам колонии строгого режима.