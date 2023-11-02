В «Лаборатории Касперского» обнаружили шпионский мод для WhatsApp на Android

В «Лаборатории Касперского» обнаружили шпионский мод для WhatsApp на Android. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Эксперты „Лаборатории Касперского“ обнаружили мод для WhatsApp … который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языка», — рассказали в компании.

Отмечается, что дополнение распространяется с некоторыми модификациями, которые предлагают функцию отложенного постинга или другие улучшение. Мод может красть данные с зараженного смартфона: список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы, а по команде начинает вести запись с микрофона устройства.