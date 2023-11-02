В Госдуме предложили ввести «индекс дружелюбия школ» для выявления буллинга

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова обратилась к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением ввести «Индекс дружелюбия школ» для выявления учреждений, где дети подвергаются буллингу. Об этом пишет РИА Новости.

«На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации, выделять школы „группы риска“ и, наоборот, — школы, носители лучших практик», — указано в обращении.

Автор предложила проводить ежегодные анонимные опросы среди школьников, подвергаются ли они издевательствам.

Благодаря индексу органы власти оценят реальную ситуацию в общеобразовательных учреждениях и по необходимости направят психологов.