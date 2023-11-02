В Архангельской области мужчина из-за ревности зарубил знакомую топором

В Архангельской области мужчина из-за ревности зарубил топором знакомую. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 35-летний молодой человек пригласил знакомую в гости. Они выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за ревности. Мужчина схватил топор и несколько раз нанес удары по голове знакомой. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Отмечается, что около месяца убийца хранил труп женщины в ванне, а когда запах стал невыносимым, отвез тело на дачу и закопал.

Полицейские задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело.