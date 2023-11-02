США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 2 ноября, Минфин США расширил санкционный список против России, в него вошли около 200 юридических лиц. В число подсанкционных компаний попали некоторые российские госкорпорации и банки. Среди них: «Почта Банк», ВБРР, банк «Русский стандарт», Абсолют банк, East West United Bank.

Также сегодня расширился и список физических лиц, находящихся под рестрикциями США- там оказались более 30 российских граждан.