Рязанскую мэрию обязали установить локальные очистные сооружения на Московском шоссе

Рязанскую мэрию обязали установить локальные очистные сооружения на Московском шоссе. Об этом сообщили на сайте региональной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что в Московском районе в русло рек Павловка и Трубеж сбрасываются загрязненные ливневые и дренажные стоки с территории многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением транспорта.

Природоохранный прокурор обратился в суд, где его требование об устранении нарушений поддержали. На администрацию города Рязани возложена обязанность оборудовать выпуски ливневой канализации локальными очистными сооружениями.