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Рязанское отделение ФССП отреагировало на убийство пристава Сергея Калужского

Сотрудники управления службы судебных приставов по Рязанской области выразили соболезнования родственникам убитого судебного пристава Сергея Калужского. ОБ этом сообщается на сайте ведомства.

Сергей Калужский родился в Рязани 31 января 1988 года. В 2005 году стал работать инспектором ДПС. С 2014 года был заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. В июне 2023 года его назначили начальником отделения — старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району.

Награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

«Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относящегося к выполнению своих обязанностей.

Коллектив Управления федеральной службы судебных приставов по Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким коллеги. Теплая и светлая память о Сергее Калужском сохранится в наших сердцах», — написало ведомство.

Напомним, что Сергея Калужского застрелили 1 ноября около своего дома.