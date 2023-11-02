Полицейские задержали рязанку за мошенничество

Полицейские задержали рязанку за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 37-летний житель поселка Мурмино и сообщил, что банк требует от него оплаты ежемесячных платежей по кредитам. Он пояснил, что не понимает о каких сделках с банком идет речь, поскольку незакрытых кредитов он не имеет.

Оперативники установили, что от имени мужчины в приложении мобильного банка оформлено несколько кредитов на общую сумму около 1 000 000 рублей.

Выяснилось, что телефоном мужчины недавно пользовалась его дальняя родственница, которая имеет пристрастие к азартным играм и иногда заходит в гости. Тогда она заезжала в гости к родственникам и под разным предлогом просила на некоторое время телефон. Пока остальные гости разговаривали, женщина оформляла кредиты, переводила на свой счет полученные от банка деньги, а сообщения о всех транзакциях удаляла.

Возбуждено уголовное дело.