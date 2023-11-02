Рязанцы пожаловались на появление комиссии при покупке билетов на автовокзале «Центральный»

Рязанцы пожаловались на появление комиссии при покупке билетов на автовокзале «Центральный». Соответствующий пост появился в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

"Объясните за что берете комиссию? Вместо 58 рублей билет стоит 75. Люди в недоумении. Почему не предупреждаете о комиссии?" - задается вопросом рязанка.

На фотографии чека видно, что кроме стоимости билета, добавлено две строки: сервисный сбор — 15 рублей, комиссия за пассажирский билет — 2.90.

Еще один один житель Рязани сообщил, что с него тоже взяли комиссию 2.90 рубля при покупке билета «Рязань-Черемушки».

"Раньше такого не было", — отметил он.