Рязань хотят включить в список экологически неблагополучных городов

Рязань хотят включить в список экологически неблагополучных городов. Об этом сообщает газета «Известия»

В федеральный проект «Чистый воздух» предложили внести новые города, которые сталкиваются с острой проблемой промышленных выбросов. Это Рязань, Курск, Тула и Серпухов.

Отмечается, что включение в этот проект позволит городам получить средства на модернизацию производств и снизить загрязняющее воздействие на их жителей.

«Известия» отметили, что в Рязани подтвердили готовность участвовать в «Чистом воздухе». Первый замглавы министерства природопользования региона сообщил изданию, что ведомство обращалось в федеральное Минприроды с соответствующим предложением.