Резидент рязанской «Аэрокосмической долины» подготовил образец быстрой зарядной станции для электромобилей

Резидент рязанской «Аэрокосмической долины», компания «Силовая электроника» совместно с конструкторским бюро «Глобус» подготовила к отправке на автозавод «Москвич» опытный образец быстрой зарядной станции для электромобилей мощностью до 150 кВт.

Станция позволит одновременно заряжать два электромобиля по европейскому коммуникационному протоколу. Она соответствует требованиям к внешнему виду и габаритам, утвержденным приказом Дептранса Правительства Москвы.

После испытаний опытного образца планируется запуск серийного производства.