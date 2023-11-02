Путин поручил создать в Рязанской области образовательное пространство «Школа 21»

Путин поручил создать в Рязанской области образовательное пространство «Школа 21». Об этом пишет РИА Новости.

Президент поручил правительству РФ совместно со «Сбербанком» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить создание образовательных пространств «Школа 21» в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае, Волгоградской области, Кемеровской области, Липецкой области, Нижегородской области, Рязанской области, Челябинской области и Ярославской области.

Также Путин поручил проработать вопрос о финансировании этих образовательных пространств.