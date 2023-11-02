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Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы при введении военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы при введении военного или чрезвычайного положения. Об этом сообщило ТАСС.

Ранее обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях. Также в них закреплена норма, предписывающая информировать о введении положений генсека ООН. Ее действие остается в силе.

В сопроводительных материалах указано, что принятие закона было необходимым из-за прекращения членства России в Совете Европы.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.