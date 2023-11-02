Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ. Документ размещен в четверг, 2 ноября, на официальном портале правовой информации, пишут « Известия ».

Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки сайтов, которые агитируют собирать средства для противников РФ в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.