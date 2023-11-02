Проект бюджета Рязанской области на 2024-2026 годы рекомендован к рассмотрению

Комитет областной Думы по бюджету и налогам в четверг, 2 ноября, проверил на соответствие региональному законодательству внесенный губернатором проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также материалы, представленные вместе с ним.

Председатель комитета Михаил Агапкин отметил, что пакет документов поступил в региональный парламент в электронном виде в установленный срок и соответствует требованиям закона «О бюджетном процессе в Рязанской области». Депутаты поддержали соответствующее заключение и рекомендовали председателю Рязанской областной Думы принять законопроект к рассмотрению. Публичные слушания пройдут 16 ноября в Гербовом зале законодательного собрания.

В ходе заседания депутаты также проверили на соответствие установленным требованиям проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и рекомендовали его к рассмотрению профильными комитетами.