Причиной убийства судебного пристава в Рязани могли стать проблемы с коллекторскими агентствами
Причиной убийства судебного пристава в Рязани могли стать проблемы с коллекторскими агентствами. Об этом сообщает telegram-канал «112».
Отмечается, что Сергей Калужский не давал ход ряду исполнительных производств, из-за чего на него самого подавали в суд взыскатели.
Следствие полагает, что именно профессиональная деятельность могла сподвигнуть кого-то из кредиторов на крайние меры.
Напомним, убийство произошло в Недостоеве 1 ноября.
Сергея Калужского застрелили несколькими выстрелами в голову. У него остались двое детей.
Видео с места убийства можно посмотреть тут.