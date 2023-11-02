Причиной убийства судебного пристава в Рязани могли стать проблемы с коллекторскими агентствами

Причиной убийства судебного пристава в Рязани могли стать проблемы с коллекторскими агентствами. Об этом сообщает telegram-канал «112».

Отмечается, что Сергей Калужский не давал ход ряду исполнительных производств, из-за чего на него самого подавали в суд взыскатели.

Следствие полагает, что именно профессиональная деятельность могла сподвигнуть кого-то из кредиторов на крайние меры.

Напомним, убийство произошло в Недостоеве 1 ноября.

Сергея Калужского застрелили несколькими выстрелами в голову. У него остались двое детей.

Видео с места убийства можно посмотреть тут.