Пожару в гаражном комплексе в рязанской Горроще присвоили повышенный номер

В рязанском ГУ МЧС прокомментировали пожар в гаражном комплексе в Горроще.

Информация о загорании на территории комплекса между улицами Березовая и Голенчинская появилась в четверг, 2 ноября, в 13:15. В 13:24 пожару присвоили повышенный номер.

По предварительным данным, огонь горит на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают четыре единицы техники, 20 человек личного состава.

Как пишет издание 7info, из-за возгорания улицы Березовую и Черновицкую заволокло дымом.