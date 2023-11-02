Павел Малков: Рязанская область получит дополнительно полтора миллиарда на капремонт школ

Рязанская область получит дополнительные 1,5 миллиарда рублей на капремонт школ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

Минпросвещения России подвело итоги конкурсного отбора регионов на выделение финансирования для капитального ремонта школ. Среди получателей федеральных субсидий — Рязанская область. По словам Малкова, в 2024—2026 годах планируется ремонт 23 школ.

В 2024 году работы пройдут в шести школах, из них две — в Рязани, четыре — в малых городах и селах области.

Губернатор подчеркнул, что благодаря федеральной поддержки за два года модернизировали 40 школ. В 2023 году за счет регионального бюджета в 118 школах прошел плановый ремонт.

«В первую очередь обращали внимание на создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов», — заявил Малков.