Опубликована еще одна версия мотива убийства рязанского пристава Сергея Калужского

Telegram-канал SHOT опубликовал еще одну версию мотива убийства рязанского пристава Сергея Калужского.

Отмечается, что киллером мог стать один из должников, у которого приставы списали деньги.

Ранее сообщалось, что у убитого Калужского могли быть проблемы с коллекторскими агентствами. В четверг, 2 ноября, он должен был явиться в суд в качестве ответчика. Коллекторы были недовольны, что приставы не давали взыскивать деньги по нескольким исполнительным производствам. Сотрудников компаний истцов-коллекторов сейчас допрашивают.

По области разослана ориентировка на киллера. Убийца был одет в черную дутую куртку, лицо было скрыто маской. На плече висело оружие — предварительно, АК-47. После трех выстрелов в пристава он скрылся.

Напомним, убийство произошло в среду, 1 ноября, на улице Сельских Строителей.