На нескольких улицах Рязани 3 ноября отключат электричество
На нескольких улицах Рязани в пятницу, 3 ноября, отключат электричество. Об этом сообщила горадминистрация.
С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- улица Мервинская, дома №№ 99—115а;
- улица Советская, дома №№ 88—156, 33а—65;
- улица Библиотечная, дома №№ 35—50;
- улица Интернатская, дома №№ 1—47;
- улица Речная, дома №№ 39—47.
Причина отключений — работы по капремонту систем наружного освещения. Их производит филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».