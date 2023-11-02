На нескольких улицах Рязани 3 ноября отключат электричество

На нескольких улицах Рязани в пятницу, 3 ноября, отключат электричество. Об этом сообщила горадминистрация.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

улица Мервинская, дома №№ 99—115а;

улица Советская, дома №№ 88—156, 33а—65;

улица Библиотечная, дома №№ 35—50;

улица Интернатская, дома №№ 1—47;

улица Речная, дома №№ 39—47.

Причина отключений — работы по капремонту систем наружного освещения. Их производит филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».