Медведев заявил о рисках прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией

Медведев заявил о рисках прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией. Об этом он заявил в интервью « Российской газете ».

"Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией", — заявил Медведев.

По его словам, в этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения исходящих угроз от «дурных амбиций польского истеблишмента».

Медведев добавил, что в случае, если действия Польши поддержат ее союзники по НАТО, это может привести к гораздо более серьезным последствиям.

«Тогда Польша выполнит роль „гиены Европы“, развязавшей третью мировую войну», — заключил он.