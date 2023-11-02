Маск признал неспособность Украины выиграть в конфликте с Россией

Американский миллиардер Илон Маск признал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Такой комментарий он написал в соцсети Х.

Бизнесмен Дэвид Сакс прокомментировал публикацию в The Time, дав оценку действиями Украины на фронте.

«Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор идет еще дальше, описывая Зеленского как „оторванного от реальности“ за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией», — написал Сакс.

Макс ответил на этот пост комментарием: «К сожалению, этот анализ верный».

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