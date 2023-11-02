Малков рассказал о запуске в Михайлове станции водоподготовки

В Михайлове в тестовом режиме заработала станция водоподготовки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Объект построили в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие запустили артезианскую скважину и реконструировали водопроводную сеть: стальные трубы заменили на полиэтиленовые. Производительность блочно-модульной станции водоподготовки — 25 кубометров в час. По словам Малкова, это обеспечит питьевой водой более двух тысяч человек.

Также губернатор рассказал, что в 2023 году выделены средства на строительство четырех водозаборных узлов, строительство и реконструкцию 16 км сетей водоснабжения и 13 шахтных колодцев, установку семи единиц оборудования водоочистки в Захаровском, Михайловском и Скопинском районах.

«Продолжим участвовать в федеральных проектах и реализовывать региональные программы, чтобы как можно больше жителей получили доступ к чистой воде», — написал Малков.