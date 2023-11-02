Кораблинские полицейские обратились к пешеходам через громкоговорители

Кораблинские полицейские обратились к пешеходам через громкоговорители. Об этом сообщает в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В четверг, 2 ноября, сотрудники Госавтоинспекции МОМВД России «Кораблинский» предупреждать пешеходов о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.

Помимо пешеходов, инспекторы ДПС обращаются к автомобилистам и рекомендуют снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.