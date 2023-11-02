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АвтоВАЗ представил первую в истории Lada с салоном из кожи, произведенной на Рязанском заводе

«АвтоВАЗ» впервые в своей истории выпустил автомобиль с салоном из натуральной кожи. Первой такой машиной стал внедорожник LADA Niva Travel. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В обивке салона Niva Travel использована высококачественная кожа, произведенная на Рязанском кожевенном заводе. Материал обработан методом хромового дубления, толщина составляет 1,1-1,4 мм. За счет обработки кожа получила высокий уровень прочности и эластичности. К тому же, она гигиенична и гипоаллергенна, устойчива к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, и долговечна.

«Кожаная обивка улучшает практичность салона и выводит комфорт на премиальный уровень», — подчеркивает «АвтоВАЗ».

На центральной части передних сидений, в зонах боковой поддержки и на вставке в подголовнике используется перфорированная кожа. Похожим образом оформлены и задние сиденья. На передних спинках имеется тиснение Niva Travel.

Руководитель ГК «Русская кожа» отметил, что в планах компании и в дальнейшем расширять сотрудничество с АвтоВАЗом. И назвал одной из приоритетных задач на сегодняшний день сделать натуральную кожу еще более доступной широкой массе потребителей, что будет способствовать повышению привлекательности отечественных автомобилей.