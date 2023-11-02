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А что в кино? «Край надломленной луны», «Человек ниоткуда» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская драма «Край надломленной луны» — история о семейных сложностях: мать много лет скрывала от дочерей, что их отец жив. Оказавшись на старой семейной даче они наконец-то вынуждены поговорить о всех обидах и начать восстанавливать семейные связи. На Московском международном кинофестивале в 2023 году картина взяла серебряного «Святого Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры».

«Пять процентов» — комедия про искусство. Молодой искусствовед Мясоедов находит в подсобке у скульптора-монументалиста шедевры изобразительного искусства. Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич Ферапонтов называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой. В ролях — Юрий Стоянов, Виктору Сухоруков и другие.

Российский фантастический триллер про космос и путешествия во времени «Человек ниоткуда». В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, которая получила повреждения. Космонавт Ким Кириллов попадает в 2023 год, где встречает девушку, образ которой давно приходит к нему.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».