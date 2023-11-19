Жительница Шилова Екатерина Артемова отметила 102-й день рождения

Уроженка Шилова Екатерина Борисовна Артемова отметила 102-й день рождения. Женщина родилась 16 ноября 1921 года, сообщает ИД «Пресса».

Уроженка Шилова Екатерина Борисовна Артемова отметила 102-й день рождения. Женщина родилась 16 ноября 1921 года, сообщает ИД «Пресса».

В ее семье было девять детей. Окончив школу, Екатерина продолжила учебу в московском техникуме и стала юристом. В годы Великой Отечественной войны, пройдя курсы усовершенствования в Ульяновске, учила курсантов военному делу. После войны работала на предприятиях района, исполняла обязанности народного судьи, занималась общественной работой. В 1981 году ушла на пенсию, держала подсобное хозяйство, работала в огороде, помогала родственникам, воспитывала племянника.

С 2020 года Екатерина Борисовна находится под опекой комплексного центра социального обслуживания населения.