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В зоне СВО началось применение разработанного в Рязани боеприпаса «Скальпель»
Российские военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении.

Российские подразделения начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне спецоперации. Он разработан рязанским конструкторским бюро «Восток». Об этом ТАСС сообщили разработчики.

«Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“, на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — рассказали в бюро.

Российские военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппарат хорошо управляется, при пикировании отличается устойчивостью. Также бойцы отмечают простоту изделия в подготовке к полету.

Платформа является недорогим аналогом известного российского дрона-камикадзе «Ланцет», разработанного российской компанией ZALA. Стоимость одного аппарата на данный момент составляет 300 тысяч рублей.

Специалисты КБ планируют дальнейшее усовершенствование платформы. «Скальпель» будет дорабатываться и модернизироваться, до конца января 2024 года аппарат будет оснащен камерой с 10-30-кратным зумом на подвесе, а также системой захвата цели и самонаведения на захваченную цель по видео.

Ранее сообщалось, что масса полезной нагрузки платформы — 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость — 120 км/ч, дальность полета — 40 км.