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В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок
В Николаевском районе Ульяновской области в ДТП погибли три человека. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД в воскресенье, 19 ноября.

В Николаевском районе Ульяновской области в ДТП погибли три человека. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД в воскресенье, 19 ноября.

По предварительной информации, около 18:30 на федеральной трассе М5 «Урал» у поселка Нагорный водитель «Лады Гранта» 1983 года рождения столкнулся с попутно двигавшимся «КамАЗом».

В результате аварии погибли три человека из легковушки: водитель и двое пассажиров: 36-летняя женщина и 13-летняя девочка.