В Шацке сгорело подземное хранилище с битумом

В Шацке сгорело подземное хранилище с битумом, принадлежащее щацкому ДРСУ. Пожар произошел в ночь на воскресенье, 19 ноября, сообщает ИД «Пресса».

В Шацке сгорело подземное хранилище с битумом, принадлежащее щацкому ДРСУ. Пожар произошел в ночь на воскресенье, 19 ноября, сообщает ИД «Пресса».

В 2 часа ночи в пожарную часть № 48 позвонили и сообщили о возгорании хранилища с битумом, которое находится на территории шацкого ДРСУ филиала АО «Рязаньавтодор».

По словам директора ДРСУ Александра Сикачева, битумохранилище при асфальтобетонном заводе площадью 450 квадратных метров находится под землей. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электропроводки, загорелась кровля. О пожаре сообщил дежурный сотрудник.

Как сообщили в пожарной части, возгорание к утру локализовали. Сейчас на месте происшествия дежурят пожарные автомобили.

Причины ЧП устанавливают, пострадавших нет.