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В Рыбновском районе пропал 26-летний Анатолий Корнейчук
В деревне Перекаль Рыбновского района пропал Анатолий Дмитриевич Корнейчук 1997 года рождения. Об этом сообщили волонтёры ПСО «ЛизаАлерт».

В деревне Перекаль Рыбновского района пропал Анатолий Дмитриевич Корнейчук 1997 года рождения. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

С 16 ноября нет данных о местонахождении молодого человека.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Одежда: камуфлированный жилет, серый свитер, темно-серые спортивные брюки, синие с чёрным кроссовки, камуфлированная шапка.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам:8 (800) 700-54-52 или 112.