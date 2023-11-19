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В Рязанской области 20 ноября ожидается снег
В Рязанской области в понедельник, 20 ноября, местами ожидается небольшой снег. Ночью переменная облачность. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 20 ноября, местами ожидается небольшой снег. Ночью переменная облачность. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем будет облачно. Выпадет снег, местами сильный, местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Прогнозируют установление снежного покрова. Ветер ночью восточной четверти, 3-8 метров в секунду, днем северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем -8, -3 градуса.