В Рязани скончалась медиаменеджер Ольга Икрянникова

В Рязани ушла из жизни представительница рязанского медиабизнеса Ольга Икрянникова. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

В Рязани ушла из жизни представительница рязанского медиабизнеса Ольга Икрянникова. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

Икрянникова работала в медиабизнесе с 1995 года: в рекламном агентстве «Пионер», в газете «Вечерняя Рязань».

В 2000—2006 годы занимала пост заместителя генерального директора по маркетингу и рекламе телерадиокомпании «Эхо». Возглавляла собственное агентство коммуникаций «Р-Медиа групп». В 2013 году стала пресс-секретарем рязанского отделения ЭКА, сообщает «МК в Рязани».

Прощание с Ольгой Икрянниковой пройдет во вторник, 21 ноября.