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В полиции рассказали подробности наезда на женщину на улице Большой
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 18 ноября, на улице Большой в Рязани. Авария произошла примерно в 17:35 напротив дома 5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 18 ноября, на улице Большой в Рязани. Авария произошла примерно в 17:35 напротив дома 5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 46-летний мужчина на автомобиле Skoda Octavia сбил 74-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую женщину доставили в больницу. Проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места ДТП прислали очевидцы.