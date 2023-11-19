В полиции рассказали подробности наезда на женщину на улице Большой
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 18 ноября, на улице Большой в Рязани. Авария произошла примерно в 17:35 напротив дома 5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 18 ноября, на улице Большой в Рязани. Авария произошла примерно в 17:35 напротив дома 5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, 46-летний мужчина на автомобиле Skoda Octavia сбил 74-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшую женщину доставили в больницу. Проводится проверка.
Напомним, ранее видео с места ДТП прислали очевидцы.