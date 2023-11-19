В Подмосковье сбили летевший на столицу беспилотник
В Богородском городском округе силы ПВО сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Богородском городском округе силы ПВО сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Мэр добавил, что на месте работают экстренные службы.
В Минобороны заявили, что «киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа». Дрон был уничтожен.
Момент уничтожения БПЛА попал на видео. Осколки дрона разлетелись по трассе в районе поселка Монино.