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В Петербурге женщина порезала мужчину осколком бокала во время свидания
В Санкт-Петербурге во время романтического ужина женщина порезала шею своему спутнику осколком бокала. Мужчина попал в реанимацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Санкт-Петербурге во время романтического ужина женщина порезала шею своему спутнику осколком бокала. Мужчина попал в реанимацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 19 ноября. Пара приехала из Самары в Санкт-Петербург на несколько дней. Во время ужина мужчина начал оскорблять женщину и угрожать ей. Она замахнулась бокалом и попала в шею, он разбился и осколками порезал мужчине горло.

Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию. Врачи госпитализировали пострадавшего, виновницу задержали правоохранители.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.