В ДТП на улице Толстого пострадал 22-летний рязанец

Авария произошла в субботу, 18 ноября, примерно в 23:05 напротив дома 1/22 на улице Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 18 ноября, примерно в 23:05 напротив дома 1/22 на улице Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 22-летний рязанец на Kia Rio столкнулся с автомобилем Mitsubishi под управлением 48-летнего местного жителя.

В результате ДТП водителя Kia доставили в медучреждение. Проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места аварии появилось в соцсетях.