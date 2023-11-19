В Благовещенске двухлетняя девочка потеряла сознание в детсаду и скончалась в больнице

Началась проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Благовещенске Амурской области двухлетняя девочка потеряла сознание в детском саду из-за плохого самочувствия. Ребенка отвезли в больницу, через два дня он скончался.

Началась проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 ноября. Правоохранители установят все причины и обстоятельства произошедшего, а также оценят действия сотрудников детсада и больницы, куда доставили девочку.