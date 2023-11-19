В Александро-Невском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

Вечером в субботу, 18 ноября, произошел пожар в деревне Красная Степь Александро-Невского района. Погиб мужчина 1975 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вечером в субботу, 18 ноября, произошел пожар в деревне Красная Степь Александро-Невского района. Погиб мужчина 1975 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21:50. Загорелась хозпостройка с печным отоплением. Огонь уничтожил помещение.

Площадь пожара составила 260 кв. м. На место выезжали два автомобиля, семь человек.